Исполком Челнов: недострой, на котором произошел несчастный случай с девочкой, в июне был продан

(Набережные Челны, 1 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Недострой в 61-м комплексе Набережных Челнов, где пострадала 15-летняя школьница, в июне текущего года был продан, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел вчера вечером в недостроенном здании 61-го комплекса у рынка «Алан». По данным агенства, 15-летняя девушка упала с высоты второго этажа. Девочку доставили в реанимацию в состоянии комы и многочисленными травмами.

«Незавершенное здание детского сада на 280 мест в 61-м комплексе начало строиться еще в 1992 году, — сообщила Римма Мухаметзянова. «Двухэтажный объект с подвалом дважды выставлялся на аукцион — в 2013-2014 годах. Однако желающих его приобрести так и не нашлось. Аукционы в 2017-2018 годах не состоялись по той же причине — не было заявок. Объект реализован посредством публичного предложения 20 июня текущего года. Договор купли-продажи заключен через три дня, переход права собственности зарегистрирован. Ответственность за обеспечение безопасности на объекте несет новый собственник».

