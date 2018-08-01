(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Из «Булгаковского дома» в Москве украли кота Бегемота. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора музея-театра «Булгаковский дом» Наталью Склярову.

Склярова рассказала, что была девушка-очевидец, которая видела, как неизвестная женщина схватила кота и унесла в сторону метро. По ее словам, сотрудники музея обошли все окрестности, но не нашли кота.

Черному коту Бегемоту, который живет в музее под наблюдением врача и стилиста с 2005 года, дали кличку в честь персонажа романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Сотрудники музея просят откликнуться всех неравнодушных и помочь найти кота. На сайте «Булгаковского дома» указаны особые приметы питомца: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с «адресником» в виде косточки, вес порядка 6 кг, характер суровый.

«Если вам известна любая информация о его текущем местонахождении, вы видели его на руках у похитительницы или свободно гуляющим вне двора дома 10 на Большой Садовой – сообщите в Булгаковский Дом по телефону 8-495-970-06-19», — говорится в сообщении.