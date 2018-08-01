С 6 августа у пригородного поезда Казань — Кизнер появятся дополнительные остановки

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). С 6 августа у пригородного поезда № 6926 сообщением Казань – Кизнер появятся дополнительные остановки на ряде станций. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Новые остановки на станциях Корса, Куркачи, Бирюли и остановочных платформам 835 км, Чурилино будут работать 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 30 августа и 2, 3, 4 сентября.

Отправление со станции Казань в 16.17, Вахитово (16.22-16.23), Метро Аметьево (16.28 — 16.29), Ометьево (16.31 — 16.32), Компрессорный (16.38 — 16.39), Бирюли (17.02 — 17.03), Куркачи (17.11 — 17.12), 835 км (17.15 −17.16), Чурилино (17.22 — 17.23), Арск (17.33 — 17.34), Корса (17.51 — 17.52), Шемордан (18.06 — 18.07), Братьев Комаровых (18.33 — 18.34), Кукмор (18.37 — 18.38), Вятские Поляны (18.47 — 18.48), Ямное (18.54 −18.55), Заструг (19.01 — 19.02), Сосновка (19.09 — 19.10), 962 км (19.16 −19.17), прибытие на станцию Кизнер в 20.32.

В расписании указано местное время.