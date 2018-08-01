Вышел указ о награждении Рината Закирова орденом «Дуслык»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о награждении председателя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Рината Закирова орденом «Дуслык». Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

«За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества наградить Закирова Рината Зиннуровича орденом „Дуслык“», — говорится в указе Президента РТ.

О подписании указа на торжественном вечере в честь 70-летия Рината Закирова объявил заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев.