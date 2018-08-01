Туристы не могут получить компенсации от «Натали турс»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Компания «Натали турс» по-прежнему не возвращает деньги клиентам за аннулированные туры. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Клиенты оператора требуют возврата денег у турагентств, где были куплены путевки. При этом положенные после подачи документов на возврат денег сроки уже прошли. По словам представителя РСТ, от «Натали-турс» не следует никакой реакции на претензии и запросы.

Некоторые из туристов пытается вернуть деньги через cash-back в банках, а кто-то подает иски в суд на туроператора. В РСТ отмечают, что в настоящее время по некоторым делам уже есть решения в пользу туристов.

Крупный российский туроператор объявил об аннуляции всех проданных туров вплоть до 30 сентября в начале июля. Общее число пострадавших может достигать 30 тыс., а сумма ущерба — 1,2 млрд рублей.