В преддверии выборов в США Facebook удалил десятки подозрительных аккаунтов

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Компания Facebook заявила, что выявила и удалила десятки подозрительных аккаунтов, сообщает RT.

В компании отметили, что причиной удаления является «скоординированное недостоверное поведение». Данные аккаунты обманывали пользователей, а также скрывали свои личные данные.

Во время брифинга в Конгрессе представители компании объяснили свое действие тем, что выявили «скоординированную кампанию с целью оказания политического влияния» перед промежуточными американскими выборами, сообщает РИА Новости.

Лидер партии демократов Нэнси Пелоси заявила, что данные действия подтверждают выводы разведки и экспертов национальной безопасности о вмешательстве российской стороны в политическую деятельность страны. Также она настаивает на том, чтобы призвать Россию к ответственности «за атаки».

Москва неоднократно заявляла о том, что никаких вмешательств в выборы Президента США со стороны России не было.