Илдус Нафиков дал поручение провести проверку инцидента с упавшей на стройке 15-летней челнинкой

(Набережные Челны, 1 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокурор РТ Илдус Нафиков дал поручение провести проверку инцидента с упавшей с заброшенной стройки в Автограде 15-летней девочкой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел вчера вечером в недостроенном здании 61-го комплекса у рынка «Алан». По данным издания, 15-летняя школьница упала с высоты второго этажа. Девочку доставили в реанимацию в состоянии комы и с многочисленными травмами.

«Прокуратуре Набережных Челнов поручено провести проверку по данному факту. Случившееся порождает сразу два вопроса. Первый касается обеспечения безопасности и недоступности объекта для посторонних граждан, в том числе и детей. Второй вопрос об осуществлении надлежащего родительского контроля за несовершеннолетними. Результаты проверки будут оглашены позднее», — сообщил Галиев.