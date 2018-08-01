В Елабуге появились туристические карты и парковки для гостей Спасской ярмарки

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Елабуга готовится принять гостей Спасской ярмарки, которая состоится в ближайшие выходные – с 3 по 5 августа, пишет газета «Новая Кама».

В городе появились растяжки с приглашением, указатели, туристические карты города, пюпитры. Вдоль берега Тоймы обустроена парковка с вместимостью более тысячи мест. Здесь также будут дежурить сотрудники полиции и ГИБДД.

Спасская ярмарка пройдет в 11-й раз. Ярмарка в этом году обещает побить все рекорды: уже сегодня на участие в ней подали заявки более 1300 мастеров декоративно-прикладного искусства (в прошлом году в ярмарке приняли 934 народных умельца), а также 666 торговых организаций (в 2017-м их было 380).

Зрители нынешнего года увидят выступления артистов, примут участие в мастер-классах по изготовлению сувениров своими руками. В рамках Спасской ярмарки состоится Фестиваль родовых поместий России и XI Всероссийский фестиваль колокольного звона.

В прошлом году ярмарку посетили более 182 тысяч человек.