В России могут уйти от пятибалльной системы оценок в школах

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Рособрнадзор рассматривает возможность ухода от пятибалльной системы оценок в школах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Анзора Музаева.

По его словам, не первый год идет работа по выстраиванию всероссийской системы оценки качества. Однако «корень зла» заключается в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания.

Для того чтобы внедрить в систему образования столь глобальные изменения, необходимо повышение квалификации учителей, отметил руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.

«Пятибалльная система — позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять», — считает Болотов. По его словам, в свое время была рассмотрена возможность перехода на многобалльные системы, и был большой проект по 12-балльной системе.

По мнению Болотова, сейчас в школах существует четырехбалльная система, так как кол практически никому не ставят, но зато активно используют такие оценки, как «три с плюсом» или «четыре с минусом».