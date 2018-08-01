(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Воспитательницу детского сада Набережных Челнов подозревают в избиении 5-летнего мальчика, сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел накануне вечером. Мама мальчика пришла забирать его из детского сада, который расположен в 53-м комплексе комплексе Автограда. Малыш пожаловался ей, что воспитательница его ударила, после чего он не удержался на ногах и упал, ударившись о книжную полку.

Вечером мальчик стал жаловаться на головные боли и родители вызвали «скорую». Ребенка доставили в больницу, где его осмотрели медики и после отпустили домой.

Педагог дошкольного учреждения свою вину отрицает. Воспитательница утверждает, что всего лишь сделала замечание слишком шумному мальчугану, после чего тот успокоился. «Мне кажется, что ребенок просто испугался мамы – она у него очень строгая, и решил опередить меня. Что касается версии того, что он ударился о книжную полку, то это нереально. Она расположена высоко, для этого ребенка надо было поднять. Я решила уволиться из детского сада – это стало последней каплей для меня», – прокомментировала ситуацию воспитательница детского сада.

