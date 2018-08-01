Биологи: женщинам опасно играть в футбол

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Биологи из медицинского колледжа Эйнштейна заявили, что женщинам опасно играть в футбол, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Radiology.

Они исследовали 50 футболистов и футболисток, играющих на любительском и полупрофессиональном уровне. В первую очередь, ученые проанализировали ход нескольких матчей и выяснили, что у мужчин и женщин в футболе одинаково часто случаются ситуации, потенциально травмоопасные для головы.

Далее при помощи МРТ-сканеров биологи исследовали последствия «игры головой» и столкновений на поле для мозговой ткани спортсменов. Выяснилось, что при одинаковой интенсивности травмирующих воздействий на головы спортсменов во время игры поражения «женского мозга» были масштабнее и серьезнее.

Исследователи советуют руководителям женских футбольных лиг и федераций задуматься о разработке специальных мер по защите их игроков от сотрясений, в том числе о возможном изменении правил игры головой.