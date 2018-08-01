(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах выдвинуть иск против России из-за «нанесенного ущерба» в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно опубликованному сообщению, Порошенко обратился в Правительство с просьбой в ближайшее время создать соответствующий межведомственный координационный орган, который предусматривается законом о реинтеграции Донбасса, принятый ранее.

19 июля замглавы МВД Украины Вадим Троян заявил, что в ведомстве идет подготовка к восстановлению государственного суверенитета Украины в Донецкой и Луганской областях.