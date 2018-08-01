Полиция выясняет обстоятельства падения 15-летней девочки с заброшенной стройки в Челнах

(Набережные Челны, 1 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полиция Набережных Челнов выясняет обстоятельства ЧП, в результате которого 15-летняя девочка сорвалась со второго этажа надостроенного здания и впала в кому, сообщил ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы УМВД по городу Набережные Челны Артур Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел вчера вечером в недостроенном здании 61-го комплекса у рынка «Алан». По данным издания, 15-летняя девушка упала с высоты второго этажа. Ее доставили в реанимацию в состоянии комы и с многочисленными травмами.

«Сейчас проводится опрос очевидцев произошедшего, — сообщил Артур Муллин. — По нашим данным, на объекте было пять подростков в возрасте от 13 до 15 лет. По их словам, девочка балансировала на краю окна, не удержалась и сорвалась вниз. Врачи оценивают состояние девочки как тяжелое. Ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Сейчас школьница находится в коме второй степени».

Собранные по результатам проверки материалы будут направлены в Набережночелнинское следственное подразделение СУ СК РФ по РТ.

