Детский сад № 138 в Казани готов открыться этой осенью

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Детский сад № 138, построенный в ЖК «Станция Юбилейная» в Казани, сдан в эксплуатацию и готов принять первых детей. Об этом рассказал гендиректор компании-застройщика «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

Детское учреждение комбинированного вида рассчитано на 220 мест. В двухэтажном здании располагаются 11 групп на 20 человек каждая. Каждый блок оборудован групповой комнатой для занятий, спальней с отдельными кроватками для каждого ребенка, туалетной комнатой и буфетной.

Концепция детского сада называется «Город непосед», поэтому группы здесь названы названием улиц. Например, улица Задоринки или улица Фантазеры, а на двери общей кухни — табличка «Кафе „Лакомка“».

В детском саду есть музыкальный и спортивный залы, а также медпункт «Витаминка» с процедурной. На территории уже появились качели, веранды и малые архитектурные формы для занятий с детьми.

Стоимость проекта — 160 млн рублей. Средства на него выделены как с федерального, так и республиканского бюджетов. Объект построен по федеральной целевой программе «Жилище», рассчитанной до 2020 года.