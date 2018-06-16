В КФУ озвучили прогноз погоды в Казани на август

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Температура воздуха в Казани в августе будет в пределах нормы, а среднемесячная температура составит около 18 градусов. Таким прогнозом поделился завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

Количество осадков также следует ожидать в пределах нормы — 6 мм.

Температурные показатели будут ниже нормы в первую декаду последнего месяца лета. В это время воздух будет прогреваться до 20 градусов, причиной чего станет влияние холодного фронта.

По словам Переведенцева, в августе жителям Казани не стоит ждать никаких катаклизмов.