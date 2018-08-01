В кинотеатре «Мир» стартовали пресс-показы XIV КМФМК

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Алина Редькина). В кинотеатре «Мир» стартовали пресс-показы XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Журналистам, блоггерам и кинокритикам представили фильм из конкурсной программы «Не чужие» российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

«Открытие показов именно этим фильмом символично. Глаголева дважды была на нашем фестивале с фильмами „Одна война“ и „Две женщины“ по пьесе Тургенева. С картиной „Одна война“ она стала обладательницей гран-при. 16 августа будет ровно год, как ее не стало. И если „Одна война“ был фильмом-поэмой, „Две женщины“ — поэзией, то „Не чужие“ — это жесткая проза», — рассказала представительница ГБУК РТ «Татаркино» Ирина Ульянова перед показом.

Нынешняя картина Веры Глаголевой, ставшая для нее последней, рассказывает о драматической истории матери, двух ее дочерей, мужчине-казахе, который связал сестер в любовном треугольнике, и детях, на чьих глазах развивается сюжет. Съемки проводились в России и Казахстане. Российская часть была отснята совместно с Глаголевой. Дальше продюсер Наталья Иванова и ее команда снимали без режиссера.

«В фильме очень многое оставлено за кадром. После просмотра появляются темы для размышления, споров, и все мнения должны считаться, имеют место быть», — отметила Ульянова.

Действительно, фильм не дает конкретики, не выделяет героев. Здесь показано отношение в общем к людям и жизни. Изначально картину должен был снимать Алексей Балабанов, он даже успел написать сценарий. Однако судьба распорядилась иначе. Концовка Балабанова была жесткой, Глаголева ее по-женски смягчила.

Фильм подкупает правдой, какой бы жестокой она ни была. Его первое название — «Глиняная яма». И здесь уже прослеживается символика. Глина — тягучая, вязкая субстанция. Муж одной из героинь погиб в глиняном карьере. Семья казаха попала в селевой поток и не смогла выжить. Для одних глиняная яма станет концом жизни метафорически, для других — буквально.

Главные роли исполнили, как и во всех фильмах Глаголевой, не именитые актеры: Татьяна Владимирова, Лилия Волкова, Анна Капалева, Санжар Мари. В российский прокат «Не чужие» должен выйти в ноябре этого года. Казанский зритель увидит его одним из первых. В июне фильм был представлен на сочинском «Кинотавре».

Следующий пресс-показ традиционно состоится во вторник: 7 августа в 16.30 в кинотеатре «Мир» — фильм «Любовь и Шукла» (Индия), презентация спецпоказов.