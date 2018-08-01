В Правительстве РФ рассказали о возможном срыве гособоронзаказа для ВМФ

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей для Военно-морского флота в текущем году может быть сорван. Об этом на совещании в Минобороны сказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

Подобные срывы происходят с 2014 года из-за того, что некоторые судостроительные предприятия не соблюдают договоренностей по срокам поставок кораблей и судов для ВМФ, отметил Борисов, добавив, что необходимо переломить эту тенденцию.

Также вице-премьер призвал устранить проблемы с финансированием. По его словам, первостепенной задачей является закрыть долги прошлых лет и выйти на безусловное и своевременное выполнение поставок техники и вооружения для ВМФ.