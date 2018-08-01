В Казань прибывают первые делегаты Форума татарской молодежи

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). В Казань прибывают первые делегаты VIII Всемирного форума татарской молодежи.

Главный съезд представителей молодого поколения татар будет проходить с 1 по 5 августа и соберет более 1000 делегатов. Корреспондент ИА «Татар-информа» пообщалась с некоторыми из них.

Мухаммад Мадьяров из Саратова впервые участвует в форуме. Он рассказал, что хотел бы познакомиться и активно пообщаться с татарами из других стран.

«Я верю, что после форума найду новых друзей и буду реализовывать проекты. Считаю, что главная задача татарской молодежи сейчас — объединиться, собраться вместе», — сказал он.

Делегат форума также рассказал, что в Саратове есть татарские организации. «Я из организации „Яшьлек“ („Молодость“). Мы работаем как крыло татарской автономии. Татары постоянно участвуют в нашей деятельности – они очень активные», — сказал Мухаммад Мадьяров.

Альбина Шарюкова из Екатеринбурга приехала, чтобы научиться лучше говорить на родном языке. «Хочу больше узнать о Казани и вообще о татарах. Надеюсь найти новых друзей. Горжусь, что я татарка. Хочу на форуме получить какие-то новые знания по татарской культуре, хочу выяснить пути ее развития. Татарский язык освоила, когда училась в школе в Уфе, в разговорном клубе. Мне хотелось бы закрепить свой татарский на форуме, совершенствовать», — говорит она.

По словам Шарюковой, в Екатеринбурге есть места, где собираются татары — университет, городская организация и международная библиотека. «В Уральском федеральном университете работает татарское землячество. Помимо организаций, у нас можно посещать татарский разговорный клуб. Куда бы ни ходила – ищу татар. В будущем мечтаю делать больше мероприятий в землячестве, устроиться в международную библиотеку», — сказала Альбина Шарюкова.

Ожидается, что в деятельности VIII Всемирного форума татарской молодежи примут участие более 1000 делегатов из 30 зарубежных стран, 60 регионов России и Татарстана. В программе форума — деловые встречи (пленарное заседание, дискуссионные площадки, проведение проектных сессий), различные культурно-информационные и обучающие поездки, а также посещение связанных с историей татар мест Казани. Предусмотрено участие делегатов в праздновании Дня города в Арске и фестивале «Печэн базары» ("Сенной базар").