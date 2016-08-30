(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 30 августа в Казани пройдет VIII Оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под руководством Александра Сладковского выступят молодые оперные певцы – солистка «Геликон-Оперы» Ольга Толкмит и ведущий баритон Большого театра Андрей Жилиховский.

Солисты исполнят классические арии из опер русских, немецких и итальянских композиторов. Местом проведения фестиваля в этом году выбрана площадка возле Дворца земледельцев, на которой будет сооружена специальная сцена.