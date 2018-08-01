Песошин призвал глав татарстанских предприятий проявлять больше энтузиазма к прорывным технологиям

(Зеленодольск, 1 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал глав татарстанских предприятий проявлять больше энтузиазма по отношению к прорывным технологиям. Об этом он заявил на семинаре по вопросу внедрения цифровых технологий с целью повышения производительности труда на предприятиях республики.

Совещание проходило на базе зеленодольского завода POZIS. Гостям провели экскурсию по предприятию, в частности, корпусу Центра специального машиностроения. Комплекс позволит увеличить производительность труда более чем в два раза, снизить электропотребление практически в 1,5 раза и, соответственно, увеличить рентабельность производства.

Тем не менее Песошин отметил, что не все республиканские заводы серьезно включились в процессы цифровизации. Так, на многих производствах слабо освоены даже технологии предыдущих поколений, такие как системы автоматизированного проектирования, управления производством, электронного документооборота и т.д.

«Необходимо отметить, что предприятия подходят к цифровизации очень прагматично, основной упор делают на то, без чего уже невозможно вести бизнес, но не спешат вкладываться в принципиально новые направления. К сожалению, руководители многих предприятий не в полной мере понимают механизм применения цифровых методов, проявляют консервативное отношение к новшествам», — продолжил глава Правительства РТ.

Ключевая особенность современного этапа цифровизации состоит в том, что меняются не только технологии, но и сам бизнес предприятия, его отношения с поставщиками и покупателями, меняется система управления самого предприятия, отметил Алексей Песошин.

«Применение цифровых технологий становится уже не делом только специально назначенных на это айти-специалистов, а всех сотрудников предприятия. Без понимания системного характера происходящих здесь изменений нашим предприятиям будет очень нелегко выдерживать конкуренцию», — подчеркнул спикер.

На семинаре выдвигались различные предложения, как ускорить процесс цифровизации производства в РТ. К примеру, директор Центра энергосберегающих технологий Татарстана Евгений Мартынов выступил с инициативой создать клуб предприятий-менторов, которые далеко продвинулись в этом направлении. На их базе он предложил запустить цикл тренингов по практическим навыкам и компетенциям.

Глава АО «ПО „Завод имени Серго“» Радик Хасанов предложил предоставлять налоговые преференции (по анлогии с ТОСЭР) предприятиям ОПК, которые реализуют программу диверсификации.

Также он предложил обеспечить господдержку в виде целевого финансирования инвестпроекта по диверсификации производства. По мнению докладчика, поддержка может заключаться в имущественном взносе в уставный капитал предприятия.

В завершение семинара Премьер-министр РТ выразил уверенность, что подобные мероприятия позволят руководителям предприятий лучше разбираться в современных реалиях.

«К сожалению, другой альтернативы нет, коллеги, все в ваших руках», — подытожил встречу Алексей Песошин.