Спортсмены Татарстана отправились на Всероссийские летние сельские спортивные игры

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 1 августа, делегация Татарстана, состоящая из 39 спортсменов и четверых тренеров, отправилась на XII Всероссийские летние сельские спортивные игры, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.



Игры состоятся с 3 по 7 августа в Курской области и включат соревнования по 18 дисциплинам, среди которых армрестлинг, баскетбол 3х3, волейбол, гиревой спорт, городошный спорт, легкая атлетика, мас-рестлинг, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, самбо, силовое троеборье и тяжелая атлетика.



Также в рамках сельских игр пройдут состязания профессионального мастерства: соревнования дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей.