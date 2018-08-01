(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Республике Татарстан оцифруют ценные ветхие документы, сообщается на портале госзакупок.

С этой целью Государственным комитетом РТ по архивному делу будет выделено 41,013 млн рублей. Предстоит оцифровать 4 млн 756 тыс. 165 листов, из которых 80 процентов формата А3, а 20 — А4. Более половины всех документов являются ветхими, что усложняет работу.

Согласно техзаданию, подрядчику будет необходимо подготовить и произвести сканирование документов, обработать графические образы, записать данные на носители, а также внести данные в Единую архивную информационную систему Республики Татарстан (ЕАИС РТ).

Работы должны быть выполнены в срок до 30 ноября.