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Татар-информ

1 августа 2018, 17:00

Общество

Жители РТ смогут получать посылки без заполнения извещений

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Общество

Жители РТ смогут получать посылки без заполнения извещений

При получении посылки человек сможет назвать трекинг номер отправления или свой номер телефона.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). С 1 августа этого года в Республике Татарстан начнет действовать проект по вручению посылок и заказных писем, не требующих оплаты, без заполнения бумажных извещений, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ со ссылкой на УФПС «Татарстан Почтасы».

Сервис предоставляется бесплатно, надо только заполнить регистрационную форму либо на официальном сайте Почты России, либо в любом отделении Почты республики. Отмечается, что зарегистрироваться можно в течение нескольких минут: в форме должны быть указанные паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для того чтобы подтвердить личность, надо будет один раз предъявить оператору почтового отделения паспорт. 

При получении посылки человек сможет назвать трекинг номер отправления или свой номер телефона. Получателю придет код подтверждения, который также надо будет назвать оператору.

Данный сервис работает уже в 18 регионах страны.

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