(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Татарстане трем организациям незаконно помогли в получении займа в 9 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

После отзыва лицензий у двух банков в некоммерческой микрокредитной организации разработали программу, по которой на выгодных условиях пострадавшим клиентам выдавались крупные займы.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в начале прошлого года злоумышленники, приближенные к должностным лицам МКК, предложили директорам трех фирм за 900 тысяч рублей посодействовать в получении 9 млн рублей. При этом руководители фирм пострадавшими от деятельности банков не являлись. После передачи оговоренной суммы директора получили обещанный займ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым грозит срок до десяти лет лишения свободы.