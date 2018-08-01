Главное
Песошин призвал глав татарстанских предприятий проявлять больше энтузиазма к прорывным технологиям

Татар-информ

1 августа 2018, 13:11

Происшествия

В Татарстане трем организациям незаконно помогли в получении займа в 9 млн рублей

Рекомендуем

Происшествия

В Татарстане трем организациям незаконно помогли в получении займа в 9 млн рублей

После отзыва лицензий у двух банков микрокредитная организация выдавала займы пострадавшим клиентам по специальной программе.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Татарстане трем организациям незаконно помогли в получении займа в 9 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

После отзыва лицензий у двух банков в некоммерческой микрокредитной организации разработали программу, по которой на выгодных условиях пострадавшим клиентам выдавались крупные займы.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в начале прошлого года злоумышленники, приближенные к должностным лицам МКК, предложили директорам трех фирм за 900 тысяч рублей посодействовать в получении 9 млн рублей. При этом руководители фирм пострадавшими от деятельности банков не являлись. После передачи оговоренной суммы директора получили обещанный займ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Реклама

Следующая новость

В Татарстанском селе торговка постельным бельем сняла порчу за 31 тысячу рублей

Новости дня
15:25
Воспитательницу детского сада Набережных Челнов подозревают в избиение 5-летнего мальчика

Малыша с жалобами на сильные головные боли доставили в больницу.

15:22
Порошенко заявил о планах выдвинуть иск против России
15:07
Полиция выясняет обстоятельства падения 15-летней девочки с заброшенной стройки в Челнах
15:04
До конца августа будет закрыто движение на улице Бичурина

Ограничение движения связано с ремонтом проезжей части.

14:50
В Правительстве РФ рассказали о возможном срыве гособоронзаказа для ВМФ
14:42
Детский сад № 138 в Казани готов открыться этой осенью

Учреждение на 220 мест в Приволжском районе города введено в эксплуатацию и ждет первых детей.

14:36
В КФУ озвучили прогноз погоды в Казани на август
14:30
В кинотеатре «Мир» стартовали пресс-показы XIV КМФМК

Картина Веры Глаголевой рассказывает о драматической истории матери, двух ее дочерей, мужчине-казахе, который связал сестер в любовном треугольнике.

14:24
Ученые прогнозируют высокий рост смертности от жары к 2080 году
14:20
Ак Барс Банк запустил сервис по правовым услугам онлайн
14:12
В Казань прибывают первые делегаты Форума татарской молодежи

В Казани с 1 по 5 августа проходит VIII Всемирный форум татарской молодежи.

14:08
Спортсменка из Татарстана завоевала «бронзу» Спартакиады молодежи России по стендовой стрельбе

Светлана Крашенинникова поразила 112 мишеней из 125 возможных, в финале разбила 29 тарелочек.

14:04
Песошин призвал глав татарстанских предприятий проявлять больше энтузиазма к прорывным технологиям

Премьер-министр Татарстана отметил, что на многих производствах слабо освоены даже технологии предыдущих поколений.

14:00
В Казани пройдет VIII Оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»

Вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана выступят молодые оперные певцы Ольга Толкмит и Андрей Жилиховский.

13:57
В Казани состоится Всероссийский турнир по хоккею на траве

Соревнования пройдут в рамках финального этапа IV летней Спартакиады молодежи.

13:49
Погибшие в Африке журналисты поехали в ЦАР как туристы
13:46
Разрешения на добычу пернатой дичи в Татарстане начнут выдавать с 18 августа

Подать заявления на получение разрешения на добычу водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи можно через портал «Госуслуги РТ» и лично.

13:38
В Минтрансе назвали нецелесообразным строительство новой трассы в Краснодарском крае
13:26
Участниками «Тавриды» стали 12 юных кинематографистов из Татарстана

На Тавриде проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, где у каждого есть шанс выиграть грант на реализацию проекта до 1 млн рублей.

13:15
«Таттехмедфарм» поставит 18 тысяч тестов на выявление туберкулеза в больницы РТ

Больницы республики получат противотуберкулезные тесты и медикаменты на 58 миллионов рублей.

13:11
В Татарстане трем организациям незаконно помогли в получении займа в 9 млн рублей

После отзыва лицензий у двух банков микрокредитная организация выдавала займы пострадавшим клиентам по специальной программе.

13:06
«Кровавый замок» из «Игры престолов» выставлен на продажу
12:50
В Татарстане для детей-сирот закупят квартиры почти на 180 млн рублей

Планируется закупить 148 квартир в девяти районах Татарстана.

12:49
В следующем году в свет выйдут посмертные книги Флеры Тархановой

На сегодняшний день рукописный вариант пятитомника полностью готов и сдан в издательство.

12:46
СМИ: Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем
События

В следующем году в свет выйдут посмертные книги Флеры Тархановой

На сегодняшний день рукописный вариант пятитомника полностью готов и сдан в издательство.

Прощание с Флерой Тархановой состоится в Татарской госфилармонии

Поэтесса и переводчица будет похоронена на кладбище деревни Яуширма.

Ремдизель: испытания десантного «Тайфуна» закончатся к концу 2018 года

Принципиально новый бронеавтомобиль для российских десантников может пойти на экспорт.

На благоустройство парков в Казани потратят более полумиллиарда рублей

Работы затронут парки «Ак чэчэклэр», «Крылья Советов» и другие зеленые зоны.