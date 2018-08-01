Спортсменка из Татарстана завоевала «бронзу» Спартакиады молодежи России по стендовой стрельбе

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Светлана Крашенинникова из Татарстана выиграла «бронзу» в женской траншее на финальном этапе IV Спартакиады молодежи России по стендовой стрельбе в Воронеже, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.



В спартакиаде принимают участие четверо татарстанских спортсменов. Светлана Крашенинникова поразила 112 мишеней из 125 возможных, в финале разбила 29 тарелочек.



Четвертое место досталось бронзовому призеру чемпионата мира среди студентов-2018 Екатерине Субботиной. Также четвертым в мужском трапе признан Дамир Шайдуллов. Еще один татарстанец – Максим Тарадайко занял шестое место.



1 августа стрелки разыграют комплект медалей в соревновании смешанных команд.