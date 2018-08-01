«Кровавый замок» из «Игры престолов» выставлен на продажу

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Часть исторического замка середины XIX века в северной Ирландии, в котором проходили съемки фантастической телесаги «Игра престолов», выставлена на продажу, передает РИА Новости.

Цена недвижимости – 656 тысяч долларов. Риэторы отмечают, что заявленная стоимость – ниже, чем цена дома в Лос-Анджелесе, и примерно столько же стоит дом в Лондоне. Желающие могут купить шесть роскошных многоэтажных квартир со сводчатыми потолками и каминами XIX века, однако центральное отопление здесь отсутствует.

Именно в этом замке «Молодой волк» Робб Старк казнил за измену Рикарда Карстарка. Также здесь был снят один из самых шокирующих эпизодов сериала – резня Красной свадьбы третьего сезона, где, среди прочих, был убит и Робб.

До 1921 года в замке проживала семья графов Госфорд. Во время Второй мировой войны там размещались войска, а в 1983 году замок был реконструирован в отель, но этот бизнес оказался убыточным и заведение закрылось.

Ранее актер «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау назвал выходящие за грани понимания сцены в сериале.