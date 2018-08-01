СМИ: Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может покинуть посольство Эквадора в Великобритании из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают источники агентства, Ассанж стал испытывать проблемы со здоровьем, в связи с чем в ближайшие недели он может «положить конец своей добровольной изоляции в посольстве».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Эквадора планируют выдать Ассанжа Великобритании, он с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.