В следующем году в свет выйдут посмертные книги Флеры Тархановой

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В 2019 году запланировано издание книг поэтессы и переводчицы Флеры Тархановой, которая ушла из жизни накануне. Об этом на прощальной церемонии в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая сообщил брат ушедшей из жизни, бывший министр культуры РТ Ильдус Тарханов.

«Я встречался с министром культуры Татарстана, Ирадой Хафизяновной, и мы обсуждали вопрос о том, что Флера Габдрахмановна оставила нам еще один подарок», — отметил он в своей речи.

По словам Ильдуса Тарханова, весь материал уже подготовлен, рукописный вариант пятитомника полностью готов и сдан в издательство. «Министерство культуры обязалось издать эти книги как дань уважения творческому таланту Флеры Габдрахмановны. Мы с нетерпением ждем эти книги. Я думаю, для всех нас будут откровением многие ее сочинения», — заключил он.

Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялось прощание с поэтессой и переводчицей Флерой Тархановой, которая ушла из жизни накануне на 72-м году жизни. Похороны состоятся на кладбище деревни Яуширма (Кутлушкино) Чистопольского района РТ.

Флера Тарханова родилась 25 мая 1947 года в Чистопольском районе ТАССР в семье учителей. В 1962-м будущая поэтесса поступила в Арское педагогическое училище, а в 1970-м продолжила образование на отделении татарской филологии историко-филологического факультета КГУ. После окончания учебы работала в газете «Шахри Казан» переводчиком-корреспондентом. В 1994 году возглавила отдел перевода новой газеты «Татарстан хэбэрлэре».

Она является автором сборников стихов «Синен кайнар сулышын», «Унган кыз», «Йорэгемэ яшерелгэн серлэр» и ряда других. Кандидат филологических наук. Занималась переводом на татарский язык как художественной, так и деловой литературы. Последней ее крупной работой стал перевод романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».