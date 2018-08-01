Ученые прогнозируют высокий рост смертности от жары к 2080 году

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Австралийские ученые прогнозируют, что уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах резко вырастет к 2080 году. Об этом сообщает портал «Хайтек».

Число жертв высокой температуры увеличится в пять раз. Причиной повышения температуры на поверхности Земли станет глобальное потепление, уверены исследователи.

Сотрудники университета Монаша создали математическую модель, в которой учитывался объем выбросов парниковых газов, таяние льдов в Арктике, плотность населения в различных регионах и другие показатели.

В результате ученые получили несколько сценариев развития событий. Самый пессимистичный — в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от аномальной жары, засухи и пожаров c 2031 по 2080 год увеличится почти на 470 процентов по сравнению с периодом с 1971 по 2010 год.

По прогнозам ученых, количество жертв стихийных бедствий существенно вырастет в Греции, Индии, Японии и Канаде.

«В будущем волны жары будут более частыми, более интенсивными и будут длиться дольше. Если мы не найдем способ смягчить изменение климата и помочь людям адаптироваться к нему, нас ждет большой рост числа смертей от волн жары, особенно в бедных странах на экваторе», — считают австралийские исследователи.

Ранее ученые поделились неблагоприятными прогнозами о том, что глобальное потепление превратит Землю в пустыню.