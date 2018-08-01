В Санкт-Петербурге скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге на 55-м году жизни скончалась актриса Людмила Глухова. Зрителю артистка была известна по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», передает RT.



Людмила Глухова умерла 29 июля. Гражданская панихида и похороны Людмилы Глуховой состоятся в четверг, 2 августа, в 10:45, в Большом зале крематория (Шафировский проспект, 12).



Людмила Глухова – художественный руководитель культурно-досугового цента «Красногвардейский», который возглавляла последние шесть лет. За роль Хранительницы в спектакле «Песни дождя» была удостоена театральной премии «Золотая маска».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Москве на 56-м году жизни скончалась актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, сыгравшая в сериалах «Сваха» и «Жуков».