Разрешения на добычу пернатой дичи в Татарстане начнут выдавать с 18 августа

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 18 августа начинается прием заявлений на получение разрешений на добычу пернатой дичи в Республике Татарстан в летне-осенний сезон 2018 года. Информация опубликована на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную пернатую дичь стартует с третьей субботы месяца, то есть с 18 августа, и продлится до 15 ноября.

Подать заявление можно через электронный портал «Госуслуги РТ» или лично, обратившись в пункт выдачи. Полный перечень пунктов выдачи разрешений, а также график их работы опубликованы на официальном сайте госкомитета.



