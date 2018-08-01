Глава зеленодольского завода POZIS: «ТОСЭРы не идут нам на пользу»

(Зеленодольск, 1 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Территории опережающего социально-экономического развития не идут на пользу зеленодольскому заводу POZIS. Об этом на семинаре-совещании по вопросу внедрения цифровых технологий с целью повышения производительности труда на предприятиях РТ заявил глава АО «ПО "Завод имени Серго"» Радик Хасанов.

Годовая переплата компании POZIS составляет порядка 121 млн рублей, это отклонение в 40 процентов между выплатами по ставкам налогов и страховых взносов в сравнении с компанией «Хайер Рус» (резидент ТОСЭР Набережные Челны), которая также производит холодильники.

Хасанов предложил внести изменения в законодательство и предоставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса, реализующим программу диверсификации, налоговые преференции по аналогии с ТОСЭР.

Завод производит около 300 тыс. холодильников в год, перспективный план — доведение объемов до 600 тыс. штук в год на сумму не менее 10 млрд рублей.