«Таттехмедфарм» поставит 18 тысяч тестов на выявление туберкулеза в больницы РТ

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Григорий Князев). Министерство здравоохранения РТ заключило контракт с ГУП «Таттехмедфарм» на поставку медикаментов в медучреждения республики. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На закупку Минздрав выделяет 58 миллионов рублей.

Согласно условиям контракта, больницы республики должны будут получить 18 тысяч тестов для выявления туберкулеза и 53 тысячи ампул противотуберкулезного аллергена. Поставка препаратов должна состояться в срок до 31 декабря 2018 года.