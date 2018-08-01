Nissan закроет производство модели Almera на «АвтоВАЗе»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В октябре этого года Nissan свернет производство седана Almera на «АвтоВАЗе», пишет газета «Ведомости».

В японском автоконцерне уверены, что к середине осени на центральном складе будет достаточный запас машин «для поддержания продаж до весны 2019 года при сохранении спроса на текущем уровне».

Топ-менеджер одной из дилерских компаний Nissan сообщил газете, что слухи о закрытии производства Almera ходят уже почти год. Известно, что японский автопроизводитель хочет сконцентрироваться на более перспективном сегменте кроссоверов.

«В соответствии с долгосрочной стратегией развития компания Nissan в России сосредоточит усилия на укреплении позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников», — приводит издание слова представителя Nissan в России.