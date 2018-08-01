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В Татарской госфилармонии простились с Флерой Тархановой

Татар-информ

1 августа 2018, 12:05

Культура

В Татарской госфилармонии простились с Флерой Тархановой

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Культура

В Татарской госфилармонии простились с Флерой Тархановой

Фото: Рамиль Гали

Татарская поэтесса и переводчица ушла из жизни накануне на 72-м году жизни.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялось прощание с поэтессой и переводчицей Флерой Тархановой, которая ушла из жизни накануне на 72-м году жизни.

Зал филармонии был заполнен людьми — родными и близкими Флеры Габдрахмановны. Проститься с татарской поэтессой и переводчицей пришли известные деятели Татарстана: общественный деятель Рабит Батулла, поэт и политический деятель Роберт Миннуллин, директор Театра имени Камала Ильфир Якупов, глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова и другие. 

Слова соболезнования родным и близким Флеры Тархановой от имени руководства Республики Татарстан выразил руководитель заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Мы ее помним как человека жизнерадостного, открытого, готового всегда прийти на помощь своим творчеством, улыбкой, работой. Но самое главное, я хочу сказать, что она запомнилась нам не только своей работой в Аппарате Правительства РТ, но и как человек, который внес достойный вклад в развитие творчества татарского народа и вклад в будущее подрастающего поколения. И как человек, который прославлял Республику Татарстан», — отметил Шамиль Гафаров.

«Уход и потеря Флеры Габдрахмановны — это потеря не только для искусства, но и моя личная потеря, потому что 10 лет мы вместе проработали в Аппарате Кабинета Министров РТ. И я должна сказать, что такого выдающегося переводчика, который абсолютно точно понимал суть вопроса и по-русски, и по-татарски, и умел это перевести, наверное, еще долго не будет», — сказала во время прощания с Флерой Тархановой замминистра культуры РТ Эльвира Камалова. 

Слово было предоставлено и родственникам Флеры Габдрахмановны. В частности, профессору и экс-декану юридического факультета КФУ Ильдару Тарханову. «Мы действительно большая семья. Семья талантливых людей, деятелей искусства и ученых. Но одна Флерочка сочетала в себе талант и ученого, и деятеля искусства, и поэтессы», — отметил он. 

По его мнению, поэтическое наследие Флеры Тархановой еще ждет исследователей, и придет еще время, когда по достоинству оценят не только ее человеческие качества, но и ее поэтический талант. 

Похороны состоятся сегодня на кладбище деревни Яуширма (Кутлушкино) Чистопольского района Татарстана.

Флера Тарханова родилась 25 мая 1947 года в Чистопольском районе ТАССР в семье учителей. В 1962-м будущая поэтесса поступила в Арское педагогическое училище, а в 1970-м продолжила образование на отделении татарской филологии историко-филологического факультета КГУ. После окончания учебы работала в газете «Шахри Казан» переводчиком-корреспондентом. В 1994 году возглавила отдел перевода новой газеты «Татарстан хэбэрлэре».

Автор сборников стихов «Синен кайнар сулышын», «Унган кыз», «Йорэгемэ яшерелгэн серлэр» и ряда других. Кандидат филологических наук. Занималась переводом на татарский язык как художественной, так и деловой литературы. Последней ее крупной работой стал перевод романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

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