На зеленодольском заводе POZIS сэкономили 150 млн рублей благодаря цифровизации

(Зеленодольск, 1 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). АО «ПОЗиС» (входит в Ростех) за пять лет сэкономило 150 млн рублей благодаря цифровизации производства. Об этом журналистам рассказал советник гендиректора завода по развитию производственной системы Хамит Фаттахов.

На заводе применяют новые технологические и логистические решения, модернизируется оборудование. Каждый сотрудник должен думать, как можно улучшить производственные процессы, что вносит свою лепту в экономический эффект, подчеркнул эксперт.

«Мы каждый день в режиме реального времени занимаемся повышением производительности труда. Это означает, что мы ищем возможные потери, возможные проблемы в производственном процессе, решаем эти проблемы. Это позволяет повысить производительность труда. Сейчас мы занимаемся тем, что интегрируем бережливое производство, это электронный комбайн, система мониторинга оборудования, все, что нам помогает сократить потери», — рассказал Фаттахов.

Генеральный директор АО «ПО "Завод имени Серго"» Радик Хасанов отметил, что, несмотря на цифровизацию производства, на заводе не ожидаются сокращения сотрудников. Наоборот, из-за повышения объемов продукции в два раза завод в скором времени будет нанимать около 500 рабочих.