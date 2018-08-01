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Татар-информ

1 августа 2018, 11:30

Экономика и финансы

Полторы тысячи казанцев посмотрели лучшие российские короткометражки на 4G-скоростях

Экономика и финансы

Полторы тысячи казанцев посмотрели лучшие российские короткометражки на 4G-скоростях

Фото: пресс-служба "Теле2"

Tele2 в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино показала гостям и жителям Казани лучшие короткометражные фильмы этого года.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Tele2 подводит итоги фестиваля уличного кино, прошедшего 25 и 26 июля в парке Горького города Казани. Посмотреть 18 лучших кинопроектов на 4G-скоростях пришли более полутора тысячи жителей и гостей столицы республики. На площадке под открытым небом казанцы увидели свежие короткометражные фильмы этого года, а также проголосовали за лучший кинопроект фестиваля. 

Tele2 в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино показала гостям и жителям Казани лучшие короткометражные фильмы этого года. Благодаря высокоскоростному мобильному Интернету 4G смотреть последние новинки киноискусства можно было прямо на улице в любом положении, в любой компании и в любую погоду.

В этом году в рамках конкурсной программы фестиваля зрители увидели девять российских короткометражных фильмов: «Суперприз» Константина Челидзе, «Цугцванг» Сергея Раймса, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Темная ночь» Ивана Плечева, «Кругосветка» Александра Фомина, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Ой» Аллы Елисеевой, «Взятка» Алексея Харитонова и «Успех» Валентина Сунцова. Еще девять кинопроектов организаторы показали вне конкурса фестивальной программы.

Зрителям онлайн-кинотеатра Tele2 предложила почувствовать дух уличных фестивалей и самим убедиться в том, что хорошее кино можно смотреть где угодно. Для этого оператор обустроил площадку пуфами, шезлонгами, большими подушками и гамаками. Новый формат знакомства с кино соответствует идеологии Tele2. Оператор продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиле жизни и проведении досуга. Tele2 говорит посетителям уличного фестиваля: «С быстрым 4G от Tele2 киносеанс начинается там, где этого захотите вы!»

В этом году первый уличный онлайн-кинотеатр при участии оператора открылся в Челябинске, а закроет сезон сентябрьскими показами Воронеж. В Приволжье эстафету городов-организаторов в августе примет Нижний Новгород. Всего при поддержке Tele2 фестиваль российского кино проходит в 11 городах: Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Иркутске, Воронеже и Сочи. 

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. За пять лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В прошлом году он собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны. В этом году на набережные, площади и крыши домов выйдут жители из 1100 городов по всему миру. Зрители голосуют за лучшие работы светом фонариков и телефонов. Организаторы замеряют уровень света на каждой площадке, а в сентябре определят по-настоящему народного победителя.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2: tele2.ru

Facebook: facebook.com/TELE2Russia

Twitter: twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте»: vk.com/tele2

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