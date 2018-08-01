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В Татарской госфилармонии простились с Флерой Тархановой

Татар-информ

1 августа 2018, 11:43

Происшествия

В Татарстанском селе торговка постельным бельем сняла порчу за 31 тысячу рублей

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Происшествия

В Татарстанском селе торговка постельным бельем сняла порчу за 31 тысячу рублей

Фото: 16.мвд.рф

Аферистка убедила жительницу Новоникольска в том, что ее жилище проклято.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Татарстанском селе торговка постельным бельем сняла порчу за 31 тысячу рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница Новоникольска. Она рассказала, что возле ее дома незнакомка продавала постельные принадлежности. Та решила приобрести их и пригласила торговку домой.

Уже внутри гостья сообщила, что на жилище наложена порча и предложила провести обряд очищения. Она потребовала, чтобы хозяйка принесла все хранящиеся в доме деньги. Мошенница провела ритуал над деньгами и убрала их в подушку.

После ухода аферистки, женщина обнаружила, что деньги пропали.

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