В Татарстане для детей-сирот закупят квартиры почти на 180 млн рублей

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан приобретет 148 квартир в девяти районах Татарстана для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщается на официальном портале госзакупок.

С этой целью будет выделено 177,045 млн рублей.

Общая площадь каждого жилого помещения составит от 24 до 42 кв. м, закуплены они будут в Азнакаевском, Алексеевском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском, Тукаевском и Чистопольском районах, а также в г. Казань.

Закупка квартир будет происходить через электронный аукцион с целью повышения эффективности использования выделенных средств и должна быть завершена до 20 декабря 2018 года.