Участниками «Тавриды» стали 12 юных кинематографистов из Татарстана

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 1 августа, на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» стартовала «Смена молодых деятелей анимации и киноиндустрии имени О.П. Табакова», которая объединила 450 актеров кино, режиссеров, продюсеров, сценаристов кино и анимации. В смене принимают участие 12 кинематографистов из Татарстана, сообщает пресс-служба форума.

За время смены выступят режиссер, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, худрук анимационного проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров, народные артисты РФ Константин Хабенский и Дмитрий Харатьян и многие другие. Режиссерская группа фильма «Вий-2» проведет с молодыми деятелями культуры творческую встречу.

Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова 5 и 6 августа проведет кастинг актеров. На Тавриде также состоится питчинг кинопроектов, организованный Молодежным центром Союза кинематографистов.

По итогам третьей смены участники создадут короткометражные фильмы, анимационные ролики, музыкальные композиции и клипы. Лучшие фильмы попадут в число номинантов «Национальной молодежной кинопремии».

На Тавриде в этом году проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, где у каждого есть шанс выиграть грант на реализацию проекта до 1 млн рублей.

В этом году форум проходит в шесть смен, в них принимают участие более трех тысяч молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства со всей России.