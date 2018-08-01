(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Бугульме осудили москвича за мошенничество на миллион рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В марте гендиректор местной фирмы сообщил в полицию о хищении денежных средств. Он рассказал, что в Интернете разместил заказ на приобретение офисной бумаги, вскоре с ним связались через электронную почту.

Бизнесмену прислали договор и счет на оплату. Чтобы убедиться в надежности нового партнера, тот запросил у него документы и проверил их достоверность на официальных сайтах, после чего перечислил свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей. В обговоренные сроки заказ не поступил, а телефоны партнеров оказались отключены.

По данному факту возбудили дело о мошенничестве в крупном размере. Полицейские установили, что к преступлению причастен житель Москвы. Вскоре его задержали и доставили в Бугульму.

Как выяснилось, злоумышленник зарегистрировал ИП в Пензе на имя постороннего человека, который согласился помочь за вознаграждение. Затем он создал сайт по поставке офисных товаров и предлагал их по привлекательным ценам.

Несмотря на то, что обвиняемый возместил причиненный ущерб, суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Его также оштрафовали на 100 тысяч рублей.