Юлия Миюц из татарстанского «Динамо» завоевала Кубок мира по тхэквондо

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Представительница татарстанского «Динамо», мастер спорта международного класса Юлия Миюц в составе сборной России стала обладательницей Кубка мира по тхэквондо, сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.



Турнир по этому зрелищному виду спорта прошел с 26 по 29 июля в китайском городе Уси (провинции Цзянсу).



В командном Кубке мира россияне Юрий Кириченко (Краснодар), Кадырбек Дауров (Адыгея), Екатерина Дербенева (Карелия) и Юлия Миюц (Татарстан) одержали победу над сборными Южной Кореи (78:70) и Хорватии (73:33), а в финале одолели хозяев турнира – спортсменов из Китая со счетом 58:40.



Бронзовые медали получили тхэквондисты Южной Кореи и Кот-д'Ивуара. За медали турнира в миксте боролись семь сборных, отобранных по рейтингу сильнейших команд мира.



В соревнованиях среди мужских и женских команд россияне участия не принимали. Титул чемпионов среди мужчин завоевали представители Республики Корея, китаянки стали лучшими среди женщин. Следующий командный Кубок мира пройдет в 2019 году в Москве.