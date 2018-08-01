В ИА «Татар-информ» расскажут о Всероссийском турнире «Тотальный спиннинг»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Завтра, 2 августа, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о Всероссийском турнире «Тотальный спиннинг».

В мероприятии примут участие президент региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан» Олег Гарипов, коммерческий директор ООО «Эгида+» Разиль Шавалиев, лучший участник по рейтингу двух турниров «Тотальный спиннинг» Александр Хегай, победители турнира «Тотальный спиннинг. Казань 2017» Николай Ильин и Евгений Карчинский, председатель оргкомитета турнира «Тотальный спиннинг. Казань 2018» Роман Маслов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и в мессенджере WhatsApp номер +7 (927) 037-91-10. Просьба указывать СМИ.

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