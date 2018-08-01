В Авиастроительном районе Казани начали внедрять раздельный сбор мусора

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Григорий Князев). В Авиастроительном районе Казани начала работу первая постоянная площадка сбора раздельного сбора мусора при многоквартирном доме. Заместитель председателя Комитета ЖКХ Казани Альмир Курбанов открыл площадку в присутствии журналистов казанских СМИ.

По словам Курбанова, внедрение практики началось с Авиастроительного района неслучайно. «Дело в том, что в этом районе уже закрыто большинство мусоропроводов в домах, что прежде препятствовало раздельному сбору. Сейчас много мусоропроводов остается в Ново-Савиновском, Приволжском, Советском районах, поэтому мы еще пока решаем, куда пойдем дальше», — заявил чиновник журналистам.

Курбанов подчеркнул, что это не экспериментальная площадка. «С 1 января раздельно собирать мусор нас обяжет закон, так что у нас нет иного выбора, кроме победы», — заявил Курбанов.