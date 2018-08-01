Долги «Камского горизонта» перед кредиторами перевалили за миллиард рублей

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Долги банка «Камский горизонт», признанного банкротом в начале 2017 года, достигли 1,02 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте конкурсного управляющего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В отчете указано, что в реестр попала лишь треть указанного долга перед кредиторами — 182 требования на сумму 382 миллиона рублей. Почти 50 кредиторов с требованиями на общую сумму в 637,6 миллиона рублей остаются за пределами реестра.

Обанкротившийся банк выплатил лишь 58,6 миллиона рублей, тогда как затраты на конкурсное производство составили 70,6 миллиона рублей.

На момент отзыва лицензии в ноябре 2016 года обязательства «Камского горизонта» составляли почти 407 миллионов рублей, включая около 370 миллионов рублей по вкладам физических лиц.

В июле АСВ сообщило, что срок выплат кредиторам первой очереди продлен до 3 сентября.