Маляр из Бугульмы представит Татарстан в финале WorldSkills Russia в Южно-Сахалинске

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 8 августа в Южно-Сахалинске состоится финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В делегацию Татарстана из 140 человек вошли и бугульминцы, пишет «Бугульминская газета».

Представители Бугульмы – эксперт Надежда Петрова и ее протеже Алина Мукминова, студентка второго курса строительно-технического колледжа, обучающаяся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», – покажут себя в номинации «Малярные и декоративные работы».

Перед чемпионатом Алина Мукминова оттачивает свое мастерство владения кистью. За ее плечами художественная школа, в свободное время она любит писать акварельные пейзажи, но на конкурсе нужна твердая рука и знание техник декоративно-отделочных работ.

Чтобы добиться успеха, второкурснице предстоит продемонстрировать все свои навыки в семи испытаниях. На выполнение заданий дается 22 часа. За это время необходимо поклеить обои по мировым стандартам. На втором этапе нужно отреставрировать старую дверь – отштукатурить, отшлифовать, загрунтовать и покрасить. Третий шаг – подобрать декоративное покрытие по образцу, повторить фактуру дерева, металла или камня. Следующая задача – сделать с рисунка фреску. На пятом – участники демонстрируют свою фантазию, представляют работы в свободном стиле. В этом году у Алины будет японская тема с цветами сакуры. Следующее задание – покрасить панель в соответствии с цветовой гаммой образца.

Последний модуль – «обратная перспектива». Чтобы справиться с этой задачей, участники, применяя различные техники декоративных работ, должны добиться зрительного 3D-эффекта. За ходом испытания неустанно следят контроллеры. Подсказывать и помогать нельзя, со всеми проблемами конкурсанты должны справляться сами.

В чемпионате свои навыки продемонстрируют почти полторы тысячи экспертов и конкурсантов в различных номинациях.