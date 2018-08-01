В Казани неизвестные подожгли четыре автомобиля

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Московском районе Казани неизвестные подожгли четыре автомобиля, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в напротив дома №24 по улице Гагарина горят припаркованные машины.

Прибывших на место огнеборцев встретили очевидцы. «БМВ» была полностью охвачена огнем, пламя с иномарки перекинулось на «Опель» из Оренбургской области, спалило «Ладу» 14-й модели из Марий Эл и задело «Киа».

За несколько минут сотрудники МЧС потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным сведениям, причиной горения стал поджог.