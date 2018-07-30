Волейболисты «Зенита» в Казани перенесли мешавший проезду авто

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Сети обсуждают видео, на котором волейболисты «Зенита» на руках переносят автомобиль «Лада Ларгус», припаркованный на пешеходном переходе. Короткий ролик с подписью «Разминка» в Instagram разместил доигровщик команды Алексей Спиридонов.

Спортсмены решили перетащить машину, которая мешала проезду автобуса волейбольного клуба. Участники команды все же смогли передвинуть автомобиль.

«Спины не надорвите! Они вам еще нужны», — прокомментировал один из пользователей.