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Татар-информ

1 августа 2018, 10:15

Происшествия

Казанский суд счел незаконным отчисление студента за пользование аварийным выходом

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Происшествия

Казанский суд счел незаконным отчисление студента за пользование аварийным выходом

Молодой человек нарушил правила пропускного режима ВУЗа, за что был отчислен со второго курса.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Казанский суд счел незаконным отчисление студента за пользование аварийным выходом, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.

Молодого человека отчислили из ВУЗа за то, что в апреле он решил выйти из здания через запасной противопожарный выход, чем нарушил правила пропускного режима. Студент посчитал, что его отчислили незаконно, и подал иск в суд.

Выслушав участников процесса, суд решил, что ВУЗ наказал юношу несоразмерно его поступку. Приказ об отчислении студента был признан незаконным и молодого человека восстановили в числе студентов второго курса. 

 

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