Вандалы сломали деревянные символы казанского парка «Калейдоскоп»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В казанском парке «Калейдоскоп» вандалы сломали деревянных мишек и льва, сообщает Дирекция парков и скверов в Instagram.

«На днях вандалы сломали всеми любимых символов парка — деревянных мишек и льва», — говорится в сообщении.

Мы оперативно устраняем все последствия нередких случаев вандализма, но есть сложные объекты, которые требуют особого мастерства, как, например, скульптуры в парке «Калейдоскоп», отметили в дирекции.

Дирекция парков и скверов Казани просит откликнуться неравнодушных творческих жителей города, которые могут помочь парку восстановить скульптуры.