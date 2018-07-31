Вандалы сломали деревянные символы казанского парка «Калейдоскоп»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В казанском парке «Калейдоскоп» вандалы сломали деревянных мишек и льва, сообщает Дирекция парков и скверов в Instagram.
«На днях вандалы сломали всеми любимых символов парка — деревянных мишек и льва», — говорится в сообщении.
Мы оперативно устраняем все последствия нередких случаев вандализма, но есть сложные объекты, которые требуют особого мастерства, как, например, скульптуры в парке «Калейдоскоп», отметили в дирекции.
Дирекция парков и скверов Казани просит откликнуться неравнодушных творческих жителей города, которые могут помочь парку восстановить скульптуры.
Дорогие друзья, в парках города нередко происходят случаи вандализма. Мы оперативно устраняем все последствия, но есть сложные объекты, требующие особого мастерства, как например, скульптуры в парке «Калейдоскоп». На днях вандалы сломали всеми любимых символов парка — деревянных мишек и льва. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Если среди вас или ваших знакомых есть творческие люди с желанием помочь парку и восстановить скульптуры, напишите нам. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Просим вас бережно относиться ко всем нашим паркам и арт-объектам в них.